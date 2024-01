Come valorizzare a pieno l'open space

L’open space nasce agli inizi del Novecento, ma negli ultimi anni è diventato sempre più presente nelle case. L’impatto che uno spazio del genere ha sull’ospite dona un senso di ampiezza e spaziosità. Non va sottovalutata, però, la difficoltà nell’arredare e rendere accogliente questo tipo di living. Il primo passo da fare è capire l’impatto e la presenza della luce. Un ambiente in cui la luce naturale entra senza impedimenti è sempre un vantaggio. Oltre a questa, poi, la presenza di piante può aiutare a “riempire” uno spazio del genere e a dare l’idea di una casa accogliente. Da tenere sempre a mente per il tipo di piante che si sceglie, anche l’impegno nella cura che richiedono. Per quanto riguarda i mobili gli esperti del settore consigliano il “trucco” dei mobili funzionali, ovvero arredi che oltre ad avere una finalità estetica ne hanno anche una pratica.