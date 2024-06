Ecco Iulm Play e Movie lab. Qui si plasma il futuro e ci si apre al mondo reale: "Così stimoliamo gli studenti"

Due nuovi corsi magistrali, una piattaforma innovativa per studenti e non solo, graduatorie quasi tutte al completo e un’ultima chiamata con un open day dedicato ai neodiplomati: la Iulm non va in vacanza.

Ma andiamo con ordine. A settembre i corsi offerti dall’ateneo passeranno da quindici a diciassette, con novità che riguardano la moda, il lusso, il marketing, il management e la comunicazione. In un mondo sempre più interconnesso, in cui le differenze linguistiche e culturali rappresentano opportunità anziché ostacoli, l’università ha deciso di lanciare il corso magistrale in Marketing, Consumer Behaviour and Communication, versione in inglese dell’omonimo corso già presente in italiano.

I laureati potranno lavorare nelle aree del marketing, comunicazione, della distribuzione, in agenzie di comunicazione, società di consulenza e di mercato, in Italia e nel resto del mondo. Il secondo nuovo corso, anch’esso in inglese, è Fashion Communication and Luxury Strategies. Gli studenti potranno conoscere da vicino il mondo della moda e del lusso, dalla comunicazione alla gestione, per assumere in futuro ruoli di alto livello. Durante i due anni di corso, ampio spazio sarà dedicato a seminari, workshop, incontri ed esperienze pratiche. La novità più rilevante è una piattaforma digitale per la fruizione di video. Molti la paragonano a una sorta di Netflix, ma il suo potenziale è molto più ampio. Si chiama “Iulm Play“ ed è una piattaforma che raccoglie una vasta gamma di video realizzati dall’università. "La sua funzione è duplice: raccogliere tutto il materiale audiovisivo realizzato nella storia dell’ateneo e lanciare i nuovi video girati in collaborazione con gli studenti", spiega Lorenzo Mosna, coordinatore dell’ufficio video della Iulm.

Un archivio nel quale caricare video di conferenze, masterclass, spettacoli, convegni, seminari e incontri, e una piattaforma di lancio in cui saranno pubblicati i contenuti audiovisivi più meritevoli prodotti dagli studenti. In questo modo le attività della Iulm non saranno più confinate all’interno delle sue aule, ma accessibili a tutti. I tre pilastri su cui si regge “Iulm Play“ sono: contaminazione, ibridazione e interdisciplinarità. La piattaforma sarà un luogo aperto a tutti gli studenti di tutti i corsi dell’ateneo, dove potranno collaborare unendo conoscenze e studi differenti per produrre il miglior lavoro possibile.

"Immaginiamo uno studente di arti che decide di realizzare una serie di documentari sui musei milanesi – spiega Mosna –. Lui non avrà tutte le competenze per realizzarli in autonomia, ma tramite Iulm Play potrà organizzarsi con altri studenti di diverse discipline e insieme realizzare i lavori. Inoltre abbiamo allievi di interpretariato, essenziali per esportare il prodotto all’estero. Questa piattaforma è stata pensata per stimolare i ragazzi, le loro competenze e conoscenze". Al momento nel portale sono già caricati oltre duecento video e ogni settimana ci saranno nuove prime visioni.

Insieme a Iulm Play, l’università ha inaugurato la sede di “Iulm Movie Lab“, incubatore e centro di produzione audiovisiva che da tempo all’interno dell’ateneo realizza progetti e iniziative. "In questo nuovo atelier i ragazzi possono incontrarsi, discutere e lavorare con la strumentazione messa a disposizione dall’ateneo: videocamere, computer, apparecchiature audio", assicura Mosna. Questo progetto ha tre anime: storica, come archivio, di prodotti originali e funziona anche come service. È accessibile a tutti sul sito www.iulmplay.it.

Come diventare uno studente Iulm? Ci sono ancora due sessioni di test d’ammissione per i posti disponibili nei corsi di laurea triennale in Arti ed eventi culturali; Turismo, management e cultura; Lingue, cultura e comunicazione digitale e in Interpretariato e comunicazione. Il primo test sarà giovedì 4 luglio, il secondo a metà settembre. Per gli ultimi posti ancora liberi nei corsi di Traduzione specialistica e interpretariato di conferenza e Intelligenza artificiale, impresa e società e per i due nuovi corsi, la data da segnare in agenda è lunedì 2 settembre.

Per chi è invece ancora indeciso, l’ateneo ha organizzato il “Last call open day“, che si terrà martedì 10 settembre.