Matteo Gigante, primo italiano al Challenger di Monza. Domenica 6 aprile le qualificazioni

Va sempre più delineandosi il campo di partecipazione all’ATP Challenger Atkinsons Monza Open 25, al via domenica sui campi in terra battuta del Villa Reale Tennis. A pochi giorni dal via degli incontri del tabellone delle qualificazioni e in attesa dell’annuncio delle wild card che arriveranno nelle prossime ore, sono arrivati agli organizzatori i forfeit di tre outsider presenti nell’entry list. Si tratta del francese Gregoire Barrere, del russo Alibek Kachmazov e del tedesco Dominik Koepfer. Defezioni che permettono l’ingresso diretto del primo italiano, Matteo Gigante.

Il ventitreenne romano ha aperto la stagione nel migliore dei modi, qualificandosi per il tabellone principale degli Australian Open, dove ha tenuto botta al ben più esperto Ugo Humbert, vincitore in tre set combattuti.

Poi si è fatto rivedere sul cemento americano di Indian Wells, dove è stato promosso per la prima volta in un Masters 1000 (l’anno scorso ha battuto da wild card Giulio Zeppieri agli Internazionali d’Italia) e si è tolto la soddisfazione di sconfiggere al primo turno l’argentino Sebastian Baez, prima di imbattersi in Taylor Fritz, costretto comunque a tirare fuori il meglio di sè per eliminarlo. Il torneo brianzolo rappresenta il suo esordio stagionale sul rosso, superficie sulla quale ha dimostrato in passato di avere le qualità per essere competitivo.

Nei corridoi del circolo non si nasconde il desiderio di aggiungere alla manifestazione altra carne al fuoco. Magari con il nome di Fabio Fognini, che rischia di uscire dalla top-100 (attualmente è numero 99 Atp). Il campione ligure è in attesa di capire se entrerà almeno nelle qualificazioni del Masters 1000 di Montecarlo, torneo di “casa“ che vinse nel 2019, al via sabato 5 aprile: non ci riuscisse, potrebbe valutare l’idea di una presenza a Monza attraverso uno dei tre inviti a disposizione. Oppure si pensa a Federico Cinà, il 17enne siciliano sta facendo passi enormi sul circuito e suscita grande curiosità fra gli appassionati.