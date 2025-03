Il tennis mondiale in Villa Reale, a Monza il torneo Atp Challenger 100: “Sport e cultura, un mix unico”

Monza – Monza a rete per il grande tennis mondiale. La città si prepara a ospitare l’Atp Challenger 100, uno dei tornei in Italia di maggior prestigio. Ieri, in Villa Reale, si è svolta la presentazione dell’evento che andrà in scena da domenica 6 a domenica 13 aprile sui campi del Villa Reale Tennis club. La cornice unica del Parco di Monza tornerà dopo decenni nel mappamondo della racchetta, con otto giorni di tennis sui campi in terra battuta, e con un intrattenimento che coinvolgerà tutta la città, con agevolazioni e momenti di festa per i visitatori, soprattutto all’interno del villaggio ospitalità, che come un cuore pulsante convoglierà giocatori, istituzioni, partner, staff e spettatori. Per conoscere i nomi dei protagonisti della prima edizione dell’Atkinsons Monza Open 2025 bisognerà attendere fino a lunedì 17 marzo – data della chiusura delle iscrizioni e della pubblicazione dell’entry list –, ma intanto il torneo internazionale (con 143.000 euro di montepremi) continua a prendere forma.

“Per noi – dice Cristiano Crippa, presidente del Villa Reale Tennis Club – è un orgoglio poter organizzare un evento simile, che oltre all’elevata qualità sportiva permetterà di apprezzare la contiguità del sito in cui si svolge il torneo, con il complesso della Reggia di Monza, in particolare con la Villa Reale e i suoi Giardini”. “Siamo arrivati all’obiettivo in soli tre mesi – prosegue –, avendo appreso dell’opportunità a dicembre. Di solito ci vuole almeno un anno per organizzare un evento del genere. Devo ringraziare il comitato organizzatore che include Duvier Medina, Giorgio Tarantola, Marco Baio, Matteo Fenaroli e Carlo Cazzaniga, e l’amministrazione comunale che ci ha ascoltato e supportato, accogliendoci con entusiasmo ed energia”.

Il sindaco di Monza, Paolo Pilotto, ha ribadito come il Comune ci tenga a “fare parte di questo grande movimento sportivo”, sottolineando la vocazione allo sport della città che vanta più di 240 società e l’importanza dello sport di base, a cui il Villa Reale Tennis Club contribuisce formando centinaia di bambini e ragazzi. L’assessora allo Sport, Viviana Guidetti, non ha nascosto di essersi “entusiasmata subito per l’evento” e che la macchina amministrativa si è “attivata al massimo per realizzare il sogno”. “A essere fondamentale è il concetto di rete – chiarisce l’assessora –. Se non c’è una sinergia tra enti sportivi e amministrazione non si va da nessuna parte. Ci tengo a ringraziare anche il marketing territoriale, grazie a cui per gli spettatori dell’evento sportivo sono previsti prezzi agevolati per i luoghi della cultura cittadini”. La qualità dell’evento si promette di alto profilo.

“Non conosciamo ancora i partecipanti, ma ci aspettiamo un ottimo livello, con giocatori abituati a frequentare anche i tornei più famosi (tra i primi 100 e 150 del mondo, con tennisti che gareggiano a Wimbledon e al Roland Garros) – dice il direttore dell’evento, Giorgio Tarantola –. A Monza troveranno un evento curato nei minimi dettagli e con una rarità assoluta per il circuito Challenger, ossia il sistema di chiamata elettronico”. In sostanza, in virtù dell’accordo stretto con la società Img Arena, ai lati dei tre campi di gara non saranno presenti i giudici di linea e tutte le chiamate avverranno in maniera computerizzata, come avviene nei più grandi tornei del mondo.

Un’altra chicca dell’Atkinsons Monza Open 2025 sarà l’ingresso gratuito fino a venerdì 11 aprile, mentre è prevista la vendita dei biglietti per semifinali e finale. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito monzaopentennis.villarealetennis.it e sulle pagine Instagram @monzaopen e Facebook “Atkinsons Monza Open 25”.