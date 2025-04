Atkinson Monza Open, la finale per la corona: Vitality Sachko sfida Raphael Collignon

Monza – Uno strano destino sembra legare Vitaliy Sachko all’Atkinsons Monza Open 25 che oggi assegna il titolo di singolare sul campo centrale del Villa Reale Tennis di via Boccaccio. Il ventisettenne ucraino di Kremenchuk numero 300 del mondo si è qualificato per la seconda finale challenger consecutiva (settimana scorsa a Barletta fu sconfitto nell’atto conclusivo da Dalibor Svrcina) battendo 6/3, 2/6, 6/4 il francese Luca Van Assche.

Curiosamente, nei quattro incontri giocati durante il torneo brianzolo, Sachko ha sempre concluso il primo set al nono gioco, con la sola differenza che nei turni precedenti contro Nishesh Basavareddy, Matteo Gigante e Jacopo Vasamì aveva ceduto il parziale, mentre stavolta lo ha portato a casa. Ed è stato un bene, perché l’avversario francese di mamma bergamasca, sceso in campo con i favori del pronostico, sembrava avere innestato le marce alte nel secondo set, vinto abbastanza agevolmente. Nel terzo Sachko è tornato a mostrare profondità di colpi e la potenza del rovescio che lo hanno posto all’attenzione degli addetti ai lavori, in un parziale pazzo che ha registrato sette break in dieci giochi. L’ultimo, decisivo, è arrivato al terzo tentativo, dopo che l’ucraino ha rimontato da una situazione di svantaggio di 2/4.

Per mettere la ciliegina sulla torta e conquistare il primo titolo challenger della carriera che lo possa riavvicinare al best ranking ottenuto nel 2023 al numero 156 Atp, Sachko dovrà ricorrere a tutta la sua voglia di vincere contro Raphael Collignon.

Raphael Collignon

Il belga, testa di serie numero 1 del tabellone e numero 91 del mondo, è sceso in campo concentrato e consapevole di non dovere concedere chances a Dalibor Svrcina, reduce dal trionfo a Barletta e in serie positiva da otto incontri. Così ha fatto, dominando il set d’apertura per 6/1 e controllando il timido tentativo di reazione del ceco anche nella seconda parte di gara, conclusa con un altrettanto eloquente punteggio di 6/1 in un’ora tonda di partita. Ora avrà la possibilità di affiancare il secondo titolo dell’anno a quello raggiunto sul cemento di Pau in febbraio, che faccia da contraltare alla finale perduta a Lugano in marzo.

Fra i due finalisti esiste un precedente recente, che risale al primo turno del challenger di Lugano: in quell’occasione si impose Collignon per 6/4, 7/5. Oggi alle 11 la sfida finale. La biglietteria del Villa Reale Tennis non aprirà: tutti i biglietti sono già stati venduti alla vigilia della settimana del Challenger, a conferma del desiderio degli appassionati di vivere nuovamente a Monza il tennis che conta da vicino, dopo 13 anni di assenza dal circuito internazionale. Coloro che vorranno assistere al match potranno farlo in diretta streaming dalla piattaforma Challenger TV, gratuita sul sito Atptour.com.