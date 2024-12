Viaggio tra emozioni e storia Mantova e Bellano sono il top

Tra gli itinerari natalizi da non perdere, Mantova è una mèta ricca di storia, arte e cultura, famosa per essere stata la città dei Gonzaga, una delle più potenti dinastie rinascimentali d'Italia. A Mantova, nel cuore della città, nella Piazza Virgiliana, fino al 26 dicembre, ogni sabato e domenica sono già aperti i caratteristici mercatini di Natale. La piazza, nelle tipiche casette natalizie, accoglie un gran numero di espositori, dai quali poter acquistare non solo decorazioni natalizie ma anche abbigliamento, accessori per la casa, oggetti di bigiotteria e molto altro. A saziare la curiosità e l’appetito dei visitatori anche stand gastronomici esclusivi, dove degustare le eccellenze tipiche del territorio. Nel centro della piazza ecco un’ampia pista di pattinaggio, dove trascorrere momenti di divertimento e relax all’insegna del sano movimento. Anche quest’anno, per chi vuole visitare Mantova, c’è il caratteristico trenino su ruote, che percorre in un itinerario turistico che si snoda attraverso tutta la città. Inoltre, in tutte le vie e le piazze del centro, nei fine settimana, spazio a stand con prodotti artigianali ed oggetti per idee regalo all’insegna dell’originalità. Per gli amanti del pathos, invece, l’Orrido di Bellano è una delle attrazioni più importanti del Lago di Como. Si tratta di uno stretto canyon modellato per milioni di anni dall’erosione del torrente Pioverna. E’ accessibile grazie ad una serie di passerelle fissate alle pareti a picco sull’acqua. Sotto le festività natalizie l’Orrido di Bellano si veste di luci e colori, grazie all’evento Orrido Magic Christmas Light. E così, da ieri (e fino al 28 gennaio), il percorso è diventato ancor più magico, per la felicità di famiglie e bambini.