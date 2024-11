Una città in cui divertirsi

Cosa fare in città con i bambini? Ecco alcune attività perfette per tutta la famiglia. Da novembre la mostra immersiva Dinos Alive ha aperto in via Barnaba: in un ambiente ispirato al Giurassico, potrete esplorare un paesaggio popolato da dinosauri animatronics a grandezza naturale, riprodotti in modo davvero realistico. Per i bambini, ma non solo, sarà fantastico entrare nel mondo coloratissimo e sorprendente di Niki De Saint Phalle: artista franco-americana (famosa in Italia soprattutto per il Giardino dei Tarocchi in Toscana), le cui opere sono in mostra al Mudec – Museo delle Culture fino al 16 febbraio 2025. Infine, come non pensare al Natale: dal 1 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 torna il mercatino più atteso e amato dai milanesi, grandi e piccini: il mercatino di Natale in Piazza Duomo.