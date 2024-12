Un Natale di festa per tutti

La magia del Natale è al Christmas Village al Parco di Porta Venezia dove, fino al 6 gennaio, i sogni incontrano la realtà. Complici la grande pista di pattinaggio, attrazione perfetta per grandi e piccini ma anche la Casa di Babbo e Mamma Natale e quella della Befana, oltre ai tanti giochi e spettacoli appositamente pensati per la gioia di tutta la famiglia. L'8 dicembre i racconti di Natale si ascoltano al Duomo: pensato per bambini dai 6 agli 11 anni, è un vero e proprio viaggio tra i racconti e le tradizioni del Natale, tra storie e leggende che vedono protagonisti Santa Lucia, San Nicola e Sant’Ambrogio. Il 14 dicembre all’Auditorium di Milano, nell'ambito della rassegna Crescendo in Musica, dedicata ai bambini e alle loro famiglie, in programma c'è "Canto di Natale" di Charles Dickens.