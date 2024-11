Tutto il meglio del teatro a Milano. Ecco i prossimi appuntamenti in città

In questo mese di novembre Milano offre un’eccezionale varietà di spettacoli teatrali, arricchita dalla presenza di numerosi artisti, sia italiani che internazionali. Per il balletto, al Teatro alla Scala, verranno rappresentati alcuni grandi classici, sotto il titolo di “Trittico Balenchine/Robbins”, fino al 20 novembre. Una serata che celebra grandi maestri e la loro modernità: George Balanchine, con Theme and Variations, torna in scena in una nuova veste, firmata Luisa Spinatelli. Sarà invece la prima volta alla Scala per due tra i più noti balletti di Jerome Robbins: Dances at a Gathering, gioiello di pura danza, e The Concert, ironico spaccato delle umane fantasticherie. Al Piccolo Teatro, ecco Il Risveglio (dal 19 al 24 novembre): con poesie e racconti, Pippo Delbono allargherà lo sguardo a ciò che ci circonda. Sempre al Piccolo Teatro c’è “Il giardino dei ciliegi” (fino al 17 novembre), con l’attore e regista Leonardo Lidi che, dopo Il gabbiano e Zio Vanja (presentati sul palcoscenico del Teatro Strehler nelle ultime due stagioni) porta a compimento il suo Progetto Cechov. “I ragazzi irresistibili” (fino al 17 novembre) è invece la proposta del Teatro Manzoni, con Umberto Orsini e Franco Branciaroli, insieme per ridare vita ad un testo che negli anni è diventato un classico.