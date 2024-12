Tradizione, innovazione e tecnologia. Gruppo Crippa e il futuro del colore

Il Colorificio Crippa non è solo un’azienda di famiglia: è una testimonianza di come tradizione e innovazione possano coesistere per creare valore. Fondato nel 1962 da Nando Crippa, il colorificio è nato come negozio di paese dedicato al dettaglio, servendo privati e imbianchini. Con il passare del tempo, l’attività si è evoluta, rispondendo alle esigenze di un mercato sempre più diversificato. L’entrata negli anni ’90 della seconda generazione, guidata da Marino e Maris Crippa con il supporto di Gian Emilio Mimmo, ha segnato una svolta: la trasformazione in centro-brico ha reso l’offerta merceologica più completa, includendo attrezzature e materiali per il fai-da-te. Dal 2009, la terza generazione, rappresentata dai fratelli Mauro e Marco Crippa, ha dato nuovo impulso all’attività, specializzandosi nel settore delle finiture colorate e spostando il baricentro verso la gestione di grandi cantieri e clienti professionali. Negli ultimi anni, il gruppo ha inaugurato nuove sedi: Bioedilizia Crippa, dedicata a materiali isolanti e soluzioni per l’edilizia sostenibile, e Edilizia Cromatica Crippa, che propone brand di alta gamma per finiture di design. L’attenzione all’innovazione è evidente anche nella gestione aziendale. Con un gruppo di oltre 40 persone e una flotta logistica di otto veicoli, l’azienda garantisce un servizio efficiente e capillare. La formazione continua e l’aggiornamento tecnico-estetico sono centrali: dai cicli antimuffa, che rispondono a problemi legati agli efficientamenti energetici mal eseguiti, alle carte da parati all’ultima moda, il Colorificio Crippa anticipa e soddisfa le richieste di un mercato in evoluzione. Un tema cruciale è quello della sostenibilità. Con prodotti per l’efficientamento energetico, come cappotti termoisolanti e materiali per l’edilizia biologica, l’azienda dimostra una sensibilità alle sfide ambientali. Anche l’utilizzo di strumenti tecnologici avanzati, come pompe airless per la verniciatura, evidenzia l’impegno a fornire soluzioni pratiche e di qualità. Il Colorificio Crippa guarda al futuro senza dimenticare le sue radici, rappresentando un’eccellenza che unisce storia, competenza e visione innovativa. Il Gruppo Crippa si distingue per la sua capacità di integrare l'edilizia leggera agli altri comparti del mercato, offrendo soluzioni complete e su misura. La collaborazione con i migliori brand del settore edile consente di attingere alle innovazioni tecnologiche più rilevanti, garantendo la massima qualità in ogni progetto.