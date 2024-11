Solidarietà e beneficenza nel periodo natalizio. Tour tra i mercatini della Lombardia

È proprio vero che il Natale rappresenta una festa in grado di sensibilizzare il cuore delle persone. Questa ricorrenza, infatti, per vari motivi, è un momento chiave per le attività di beneficenza. Innanzitutto, l’atmosfera di festa e di generosità rende le persone più propense a fare donazioni. Inoltre, le vacanze offrono più tempo libero, permettendo alle famiglie di partecipare a eventi di raccolta fondi e ad altre iniziative benefiche. E i mercatini solidali ne sono un esempio significativo, soprattutto a Milano e in Lombardia, dove è tradizionalmente grande il cuore della gente. Dai presepi realizzati a mano ai panettoni artigianali, ma anche libri per bambini, accessori vintage e addobbi per le feste: sono solo alcune delle idee regalo solidali che si possono trovare nei mercati natalizi di beneficenza della città. Tra questi, ecco il tradizionale mercatino di Natale di CasAmica Odv, che torna a Milano e si fa in “quattro”. Saranno, infatti, quattro gli appuntamenti in cui sarà possibile acquistare doni solidali contribuendo a garantire il diritto alle cure per migliaia di persone. Nei fine settimana – dal 22 novembre fino al 16 dicembre – presso questi mercatini, allestiti in diversi luoghi “simbolo” per la cura e l’accoglienza e presso il temporary shop solidale dell’organizzazione, sarà possibile scegliere i regali di Natale tra un’ampia selezione di prodotti: dall’oggettistica ai vestiti, dalla profumeria al giardinaggio, dai prodotti di bellezza a quelli per la casa, dai vini alle specialità gastronomiche. Già a partire dallo scorso 9 novembre, poi, al mercatino solidale Emmaus di Canove de’ Biazzi a Torre de' Picenardi (provincia di Cremona) ecco giochi e articoli natalizi all’insegna di solidarietà e beneficenza. Un’occasione da non perdere per chi vuole unire la solidarietà, la sostenibilità ambientale e il risparmio. Il mercatino solidale dell'usato Emmaus è aperto il martedì, il giovedì e il sabato dalle 14.30 alle 19. Il sabato anche dalle 9 alle 12. La beneficenza a Natale ha anche un impatto significativo sulle comunità. Durante le festività, le donazioni possono fare una grande differenza nella vita delle persone in difficoltà, portando gioia e sollievo. Tutte queste iniziative non solo aiutano i bisognosi, ma rafforzano anche i legami comunitari e promuovono un senso di appartenenza.