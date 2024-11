Prima Ghali poi Benji e Fede live

Ghali Amdouni, rapper italo-tunisino nato a Milano, è uno dei maggiori esponenti della prima scena trap italiana. L’artista sarà in concerto nella sua città natia domani al Forum di Assago. Ghali recentemente ha pubblicato il nuovo singolo "Niente Panico", arrivato dopo il successo di "Paprika" e "Casa mia", quest’ultimo certificato triplo disco di platino. Anche il ritorno sul palco di Benji e Fede è uno degli eventi più attesi nel panorama musicale italiano. Dopo una pausa durata 4 anni, la coppia artistica che ha saputo conquistare il cuore di migliaia di fan, soprattutto adolescenti, annuncia una grande reunion. Sarà l’Unipol Forum di Assago, a Milano, a ospitare il loro concerto, un’occasione unica per rivedere insieme sullo stesso palco Benjamin Mascolo e Federico Rossi, in una location che è luogo emblematico per gli amanti della musica live. La data fissata è il 16 novembre.