Per un Natale da sfogliare e leggere

La lista dei regali da fare è spesso lunga, così come quella dei desideri. In entrambe c'è sicuramente posto per un buon libro. Un pensiero speciale che fa rima con cultura da scegliere con cura. Per gli amanti della tavola quest'anno ci sarà l'imbarazzo della scelta con, ad esempio, il volume di Luca Pappagallo che apre le porte della sua cucina per esplorare le radici della tradizione italiana; oppure quello di Carlotta Perego accompagna in un viaggio verso una dieta vegetale, o ancora quelli di Natalia Cattelani, volto noto in tv che dedica le sue pagine ai biscotti fatti in casa. Cucina ma non soltanto perché sugli scaffali delle librerie c'è tanto altro da scoprire e regalare. Come “Luisa”, di Paola Jacobbi, che racconta la storia di Luisa Spagnoli, prima grande imprenditrice italiana ed esempio di indipendenza, caparbietà e capacità. Da segnalare anche Tatà, il nuovo romanzo di Perrin trascina il lettore in un intreccio di storie, personaggi e colpi di scena, ed Elogio dell'ignoranza e dell'errore di Gianrico Carofoglio che racconta la gioia dell’ignoranza consapevole e le fenomenali opportunità che nascono dal riconoscere i nostri errori.