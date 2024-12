Pasticcerie e panettoni: la mappa di Milano

Non è Natale senza un buon panettone. Un assunto che vale praticamente in tutta Italia, ma soprattutto a Milano e in Lombardia. Nella patria del panettone c'è solo l'imbarazzo della scelta su dove mangiare uno di questi lievitati, ovviamente di produzione artigianale, di grandissima qualità. E sarà forse per questo che la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi anche per il 2024 propone la mappa aggiornata (è consultabile sul sito, nella sezione news ed eventi) per scoprire le oltre cento tra pasticcerie e panetterie del territorio che producono il vero panettone artigianale, quello che segue la ricetta tradizionale indicata nell’apposito disciplinare. Si tratta di una scelta «per valorizzare e promuovere un simbolo di Milano che possa contribuire all’attrattività crescente dei nostri territori. Siamo convinti che la qualità artigianale che caratterizza questo prodotto possa infatti rappresentare un importante valore a sostegno della competitività delle nostre imprese e dell’eccellenza della filiera ad esso legata», ha voluto commentare e precisare nel giorno del lancio della mappa Marco Accornero, consigliere della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi.