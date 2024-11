Mille bollicine per un brindisi perfetto

Che Natale sarebbe senza bollicine. Se da una parte sembra uno sport televisivo, dall'alto è difficile non crederlo. Le bollicine fanno parte della nostra tradizione e in questo periodo così speciale contribuiscono ad accendere la magia, anche e soprattutto se vengono regalate. Il made in Italy è sempre molto apprezzato e tra le proposte da tenere in considerazione c'è quella di Ruggeri che propone due eccellenze: l’esclusiva Limitless Edition di Quartese Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG el pregiato Cartizze Brut Millesimato 2023. Per fare colpo sugli intenditori c'è anche un'altra via e si chiama Champagne. Come quello firmato Bruno Paillard che quest'anno propone il suo N.P.U. (Nec Plus Ultra), annata 2009. Si tratta di un vino estremamente elegante ed esigente che rivelerà tutti i suoi sapori e profumi con estrema lentezza.