Milano omaggia il teatro tra classici, impegno sociale e storie al femminile

Dal 26 novembre all’8 dicembre il Teatro Manzoni ospiterà Vincenzo Salemme con “Natale in casa Cupiello”, il capolavoro di Eduardo De Filippo. Salemme, rispettando il testo originale, offre una lettura moderna della celebre commedia esaltando dialoghi e gestualità che rappresentano un patrimonio culturale italiano. Lo spettacolo coinvolge oltre 40 professionisti, dando vita a un omaggio intenso e appassionato alla tradizione teatrale del Novecento. Sempre il 26 novembre, al Teatro Carcano, Serena Dandini e Maura Misiti propongono le letture “Ferite a morte” in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne. Attrici come Lella Costa e Rita Pelusio, insieme a rappresentanti della società civile, daranno voce alle vittime di femminicidio in un racconto intenso e ancora drammaticamente attuale. Il 1° dicembre, invece, Monica Guerritore porterà in scena “Quel che so di lei: donne prigioniere di amori straordinari”. Al Carcano l’attrice racconta la tragica vicenda di Giulia Trigona attraverso monologhi carichi di passione, intrecciando storia e letteratura per dare voce alla complessità dell’universo femminile. Tre appuntamenti da non perdere, in cui il teatro diventa strumento di memoria, denuncia e celebrazione.