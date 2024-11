Manerba del Garda e Monza si preparano ad accogliere la grande magia del Natale

Lago di Garda, sponda lombarda: uno spettacolo che si ripete ogni giorno e che diventa pura magia durante le festività di Natale. Nella maggior parte dei paesi che si affacciano sul Lago, vi sono mercatini, case e villaggi di Babbo Natale. Tra le località da visitare in questo periodo dell’anno vi è senza dubbio Manerba del Garda. E’ uno dei paesi più belli e caratteristici della zona e, durante il periodo natalizio, il suo centro storico si trasforma in una location calda ed accogliente. Vengono organizzati eventi, spettacoli e manifestazioni per tutta la famiglia, i classici mercatini di Natale con un’infinità di idee regalo e la Casa di Babbo Natale, per raccogliere tutte le letterine dei bambini. Una visita la merita anche la Chiesa di San Giovanni, con il suo Presepe Meccanico, una particolare Natività in cui oltre 500 personaggi prendono vita e si muovono grazie a un sistema meccanico. Anche Monza si prepara ad accogliere la magia del Natale con l’attesissimo Villaggio di Natale 2024, che ha aperto oggi le porte ai visitatori (fino al 5 gennaio). Come ormai da tradizione, il cuore della città si trasforma in un meraviglioso microcosmo natalizio, ideale per tutte le età, con eventi, mercatini e attrazioni che sapranno scaldare i cuori e far vivere l’atmosfera festosa del periodo più atteso dell’anno. Il centro della città brianzola accoglierà inoltre un suggestivo mercatino di Natale nella centralissima Piazza Carducci. Tra le attrazioni dell’evento ecco bancarelle di artigianato, dolciumi e decorazioni tipiche. Tutto intorno, si potrà godere degli inebrianti profumi di spezie, cioccolato e vin brulè. Per un soggiorno da ricordare a lungo.