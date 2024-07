Le RSA, strutture ideali per trascorrere la terza età nel migliore dei modi

Con l’aumentare dell’età sopraggiungono esigenze diverse in ognuno persona. Il passare del tempo è un processo inevitabile che scandisce e valorizza le vite di tutti, e l’arrivo della terza età rappresenta un momento significativo di questo andamento. Giunti a questo traguardo è un bene per sé quanto per le persone che si hanno accanto tener conto del proprio stato di salute, non soltanto fisica ma anche mentale. Le residenze sanitarie assistenziali (RSA) sono strutture dedite a garantire non soltanto supporto dal punto di vista medico. Esse sono in prima istanza delle “residenze”, quindi hanno l’obiettivo di essere luoghi di accoglienza per gli anziani, facendoli sentire a casa, essendo predisposte a trovare risposte alle esigenze di ognuno, offrendo una dimensione rispettosa della propria intimità. Alcuni dati supportano l’importanza di scegliere queste strutture per trascorrere la terza età. Il fatto che ad oggi, in Italia, circa la metà dell’assistenza ad anziani non autosufficienti sia a carico di caregiver familiari, dove questi compiti tendono ad interessare maggiormente le donne (il 63%), rappresenta un problema in termini di sostenibilità, visto il numero sempre minore di coppie con figli, ma anche in termini di eguaglianza di genere. Da ciò capiamo che le RSA sono un servizio necessario ed essenziale per sostenere concretamente l’assistenza qualificata alle persone più anziane. Assistenza, ribadiamo, non soltanto medica ma anche sociale. Sì, perché queste strutture, in quanto residenze, sono in realtà il contesto perfetto per offrire nuove opportunità di socializzazione a persone che tendenzialmente, per età o per motivi di salute, ne hanno più bisogno. Infatti, al loro interno la quotidianità è scandita da attività regolari, momenti di svago, se si vuole, in compagnia degli altri ospiti che riempiono le giornate mentre nel tempo libero si ha sempre la possibilità di ricevere le visite di parenti e amici.