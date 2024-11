L'Adorazione dei Magi al Museo Diocesano

Fino al 2 febbraio il Museo Diocesano Carlo Maria Martini di Milano accoglierà l’Adorazione dei Magi di Sandro Botticelli, capolavoro proveniente dalle Gallerie degli Uffizi di Firenze. La sedicesima edizione di “Un Capolavoro per Milano”, curata da Daniela Parenti e Nadia Righi, offre un’esposizione unica che unisce approfondimenti storico-artistici e riflessioni spirituali, arricchita da supporti multimediali e didattici. La tavola, realizzata intorno al 1475 per la cappella di Gaspare da Lama nella chiesa di Santa Maria Novella, celebra il valore divino dell’operato terreno dei Medici, rappresentati come i Re Magi. La scena, caratterizzata da una composizione equilibrata e una vivace gamma cromatica, pone al centro la Sacra Famiglia circondata da personaggi della società fiorentina dell’epoca. L’abilità ritrattistica di Botticelli emerge in dettagli come i preziosi doni, le raffinate vesti e gli squarci di paesaggio, che evocano il passaggio dal paganesimo al cristianesimo. L’iniziativa si distingue per l’attenzione all’accessibilità: grazie al progetto “Nessuno escluso”, l’opera sarà fruibile in diversi linguaggi, tra cui LIS e Comunicazione Aumentativa Alternativa, a conferma dell’impegno del Museo per una cultura inclusiva. Una mostra che celebra non solo l’arte, ma anche i valori di dialogo e condivisione.