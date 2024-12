Inizia il mese del Natale e della solidarietà

Inizia dicembre, il mese del Natale e della solidarietà. Milano, da sempre culla dell’accoglienza, si veste a festa, garantendo a turisti e residenti delle festività all’insegna del divertimento e dello stare bene. Proprio per questo, è sempre una buona idea quella di farsi un giro tra i mercatini che vengono allestiti in questo periodo in città: le casette di legno in Duomo o in Piazza Portello, così come l’attesa Fiera degli Oh Bej! Oh Bej!, oppure ancora gli spazi dove si organizzano eventi nei quali si vendono prodotti equosolidali e dove, dunque, il ricavato assume una significativa finalità solidale. Tra gli appuntamenti della solidarietà milanese più attesi ecco al parco 'La Magia del Natale’, al Carroponte di Sesto San Giovanni, il mercatino equosolidale di Chico Mendes Altromercato, i cui prodotti provengono da filiere tracciate, certificate ed etiche, nel pieno rispetto dei diritti umani, sociali e ambientali, promuovendo condizioni di lavoro dignitose, prezzi giusti ed equi e pratiche di produzione sostenibili. La particolarità di questo specialissimo mercato consiste nel fatto che è realizzato all’interno di un grande igloo trasparente, dove sono a disposizione dei visitatori panettoni artigianali e leccornie per la tavola, cofanetti benessere, idee regalo, presepi e addobbi. Il parco, con ingresso a pagamento, è aperto fino al 22 dicembre. Ha aperto i propri battenti da un paio di giorni anche la Boutique dei Nasi Rossi, lo storico mercatino natalizio di Milano che si tiene fino alla vigilia del giorno di Natale, in via Guanella 11, tutti i giorni dalle 10.30 alle 19.30 con orario continuato. L’intero ricavato delle vendite viene destinato a formare giovani volontari clown, speciali ambasciatori di buonumore per i bambini in ospedale, ma anche per gli anziani che sono in case di riposo, o per i disabili. Ma Milano si prepara alle festività natalizie anche promuovendo altre iniziative: saranno complessivamente 27 gli alberi di Natale distribuiti in tutti i quartieri della città, insieme alle 14 installazioni di luminarie che accenderanno lo spirito natalizio. Lo Spirito del Natale e i valori Olimpici e Paralimpici illumineranno Piazza Duomo con l'albero dei Giochi di Milano Cortina 2026. Ad augurare buone feste a tutti i milanesi e ai turisti presenti in città sarà un abete Picea Abies Excelsa, proveniente da Ponte di Legno, in Val Camonica, alto 27,5 metri.