Il magico mondo degli spirit

Il mondo degli spirit è tanto grande quanto affascinante e il Natale è l'occasione giusta per conoscerne almeno una parte. Regalare agli amanti dei distillati una bottiglia speciale è una scommessa che se vinta regala soddisfazione. Per esempio c'è il gin, molto di moda soprattutto tra i ragazzi, da gustare in tante varianti come quella proposta da Apenera realizzata con botaniche siciliane tra cui bacche di ginepro dell'Etna, agrumi, erbe aromatiche e miele di api nere. E poi c'è la tradizionale grappa, sempre apprezzata in ogni sua declinazione. E per le feste 2024 Bonollo – istituzione nel settore – ne propone due tipologie Anima e Cuore Bonollo OF (distillato più panettone) e Capsule collection OF e Domori (distillato più cioccolato fondente).