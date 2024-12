Caseificio Paleni, antichi sapori del territorio

Il Caseificio Paleni di Casazza rappresenta un esempio virtuoso di come una realtà locale possa crescere e innovare senza perdere il legame con le proprie origini. Fondato negli anni Cinquanta, il Paleni nasce come una piccola impresa familiare, dove si lavoravano appena 10 quintali di latte al giorno. All’epoca, la produzione era limitata ma già radicata nelle tradizioni casearie delle valli bergamasche. Oggi il caseificio ha raggiunto una dimensione ben diversa. In una struttura moderna di 2.000 metri quadrati, il Paleni trasforma quotidianamente 400 quintali di latte provenienti esclusivamente dalle stalle delle zone montane della Valle Cavallina, dell’Alto Sebino e della Valle Seriana. Questo latte, prodotto in ambienti naturali e incontaminati, è la materia prima fondamentale per la creazione di formaggi dal sapore unico e autentico, che raccontano la storia e l’identità di un territorio ricco di tradizione. Nonostante il passaggio a una dimensione industriale, il legame con le tradizioni resta il cuore pulsante del Caseificio Paleni. Ogni fase della produzione è studiata per coniugare il rispetto delle antiche lavorazioni artigianali con l’efficienza garantita dalle moderne attrezzature. Questo equilibrio si percepisce sin dalla raccolta del latte, sottoposto a rigorosi controlli igienico-sanitari nei laboratori interni. Questi controlli, fondamentali per garantire la sicurezza alimentare, sono pensati anche per preservare le caratteristiche organolettiche che rendono unici i prodotti del caseificio. Un ruolo cruciale è svolto anche dal processo di stagionatura, perfezionato in locali sotterranei dove temperatura e umidità sono costantemente monitorate. Qui, ogni formaggio sviluppa il proprio carattere distintivo, frutto di una cura artigianale che rispetta le tempistiche naturali e valorizza le peculiarità del prodotto. Il Caseificio Paleni offre una gamma di formaggi che sono vere e proprie eccellenze gastronomiche, apprezzate sia in Italia sia all’estero. Tra i prodotti di punta, la Toma Monte Corna, dal sapore aromatico e intenso, rappresenta uno dei simboli della tradizione casearia bergamasca. Non meno iconico è il Branzi, un formaggio dal gusto caratteristico e versatile, ideale sia come formaggio da tavola che come ingrediente in piatti tipici. La Formagella Val Cavallina, con il suo sapore delicato e dolce, è un omaggio alla semplicità e alla genuinità, caratteristiche che accomunano tutti i prodotti del caseificio. Ogni formaggio è il risultato di un’attenta selezione delle materie prime e di una lavorazione che punta a esaltare il patrimonio gastronomico delle montagne bergamasche. Il Caseificio Paleni non è solo un’azienda produttrice di formaggi, ma un attore attivo nella valorizzazione del territorio. Il latte utilizzato proviene esclusivamente da allevatori locali, creando un circuito virtuoso che sostiene l’economia delle valli e promuove la filiera corta. Questo approccio non solo garantisce prodotti di altissima qualità, ma contribuisce anche a rafforzare il legame tra produttori e consumatori, valorizzando la trasparenza e la sostenibilità. Grazie al suo impegno costante e alla capacità di coniugare tradizione e innovazione, il Caseificio Paleni è un esempio di eccellenza italiana. I suoi formaggi continuano a raccontare la storia di una terra ricca di sapori, cultura e passione, dimostrando che il rispetto per il passato può essere la chiave per affrontare le sfide del futuro.