Balletto, commedia e anche la prima della Scala

Sarà un mese di grandi appuntamenti ed emozioni a Milano, soprattutto a teatro. Tra i tanti eventi in programma ce ne sono tre che spiccano. Al TAM, l’Accademia Ucraina di Balletto celebra il Natale con Lo Schiaccianoci, un classico intramontabile che promette di incantare gli spettatori con la sua magia senza tempo. Le richieste di biglietti hanno portato a triplicare le rappresentazioni, inclusa una nuova data pomeridiana il 7 dicembre. Sul palco, le étoile internazionali Michal Krcmar e Yolanda Correa Frias danzeranno al fianco dei giovani talenti dell’Accademia, accompagnati dall’Orchestra Filarmonica Italiana diretta da Marco Dallara. Costumi eleganti, scenografie magnifiche e la potenza della musica dal vivo offriranno un’esperienza unica. Nel frattempo, il 7 dicembre il Teatro alla Scala inaugurerà la sua stagione 2024/2025 con La forza del destino di Giuseppe Verdi. Diretta per la prima volta dal maestro Riccardo Chailly, l’opera, intrisa di tematiche di grande attualità come la guerra, sarà interpretata da un cast di fama mondiale. Nonostante la defezione di Jonas Kaufmann, il pubblico potrà contare su voci straordinarie come quelle di Anna Netrebko e Ludovic Tézier. Chi cerca un’esperienza più leggera troverà nel Teatro Manzoni il luogo ideale. Dal 10 al 22 dicembre, Ferzan Ozpetek porta in scena Magnifica presenza, un adattamento teatrale del suo omonimo film. Tra sogno e realtà, amore e cinismo, lo spettacolo promette di coinvolgere e sorprendere, confermando la maestria del regista nell’intrecciare emozioni e riflessioni. Milano si conferma così una capitale culturale capace di offrire spettacoli di qualità e di riscaldare il cuore dei suoi visitatori durante il periodo natalizio.