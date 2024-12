Alla scoperta di Sinner e Buffon

Lo sport italiano sta vivendo settimane esaltanti e il merito principale è tutto del tennis che, in questo 2024, ha portato per la prima volta nella storia un nostro atleta, Jannik Sinner, a occupare la prima posizione del ranking mondiale. E allora questo Natale potrebbe essere l'occasione giusta per scoprire quello che non sappiamo sul campione di Sesto grazie al libro “Diventare Sinner” – edito da Giunti Editore in collaborazione con la FITP e scritto da Enzo Andreloni, Michelangelo Dell'Edera e Alessandro Mastroluca – che racconta la storia della formazione sportiva del nostro campione, dai primi passi fino alla consacrazione a livello internazionale. C'è poi un altro grande campione azzurro che nelle ultime settimane ha deciso di raccontarsi con un libro, Buffon. Con “Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi” (Mondadori) Gigi insieme al curatore Mario Desiati non racconta le sue gesta sportive quanto il bambino, il ragazzo, l’uomo, il padre, il professionista, insomma la persona.