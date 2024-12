Al Teatro Pime appuntamento con il gospel

Lunedì 16 dicembre, alle ore 21, al Teatro Pime di Milano in via Mosè Bianchi 94, si viaggerà idealmente sulle orme di Renato Pozzetto che, anni fa, recitava: “Il Natale quando arriva… arriva!”. Ebbene, alla fatidica data siamo quasi vicini e, puntualmente, ecco un nuovo concerto di One Spirit Inside: “It’s Christmas time!!!” è un concerto gospel dal sapore tutto nuovo. Nuovo perché ci sarà una super sorpresa: il maestro Enrico Intra, compositore e jazzista di fama internazionale, sarà presente sul palco. Ma “nuovo” anche perché si esibiranno nel canto due deliziose bambine. Tutto il repertorio è stato arricchito di novità, cercando di sorprendere sempre (e piacevolmente) lo spettatore. Tra i momenti da non perdere, la proposizione di un brano Gospel, che si intitola “Noi”, con la musica e gli arrangiamenti di Stefano Covri. Davvero un appuntamento da non mancare.