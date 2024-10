Testamenti solidali, italiani sempre più fiduciosi

Il tema del lascito solidale, seppurre, purtroppo, sembra ancora purtropp un argomento distante per molti, sta guadagnando crescente attenzione e consapevolezza tra gli italiani. Secondo i dati raccolti dall'istituto Walden Lab-Eumetra per il Comitato Testamento Solidale, infatti, il 2024 ha registrato un significativo aumento della conoscenza di questo strumento di grande generosità. L'84% degli italiani over 50 dichiara, infatti, di sapere bene cosa sia un lascito solidale, segnando un incremento di ben dodici punti percentuali negli ultimi cinque anni. Attualmente, dati alla mano, circa 6,3 milioni di italiani si dichiarano favorevoli all'idea di includere un lascito nel proprio testamento. Anche se soltanto il 2% degli intervistati ha già formalizzato questa scelta, un ulteriore 22% la sta seriamente considerando nel prossimo futuro. Tuttavia, una parte consistente della popolazione mostra ancora resistenza verso questo tipo di decisione che, alla fine dei conti, si traduce in un 46% di italiani che esprime, infatti, una posizione contraria, evidenziando una reticenza culturale che continua a persistere. Un dato significativo che emerge dalla ricerca riguarda la dimensione familiare del lascito solidale. Il 68% degli intervistati afferma che prenderebbe questa decisione soltanto coinvolgendo i parenti più stretti, a conferma del ruolo centrale della famiglia anche nelle scelte legate alla solidarietà e al futuro.