Roberto Borgonovo: il monzese volante dello sci di velocità

Non è una specialità per gente che si emoziona facilmente. Andare a quasi 200 all’ora sugli sci non è consigliabile a chi predilige le piste non troppo ripide e le curve morbide. Ne sa qualcosa Roberto Borgonovo (foto), 57 anni, titolare di uno studio che progetta impianti elettrici.

Borgonovo è presidente dei Giovani Escursionisti Monzesi, la società che quest’anno ha tagliato il traguardo del secolo di attività. È sugli sci dall’età di 11 anni. "Ma girare dietro i pali – commenta – non mi piaceva troppo. Così ho iniziato a fare la discesa libera. E quando andavo giù dritto, qualcosa di buono combinavo". Ma per il monzese volante, arrivare tra i primi dieci a livello regionale, non era ancora il massimo. Bisognava andare oltre. L’occasione giusta arriva nel 1993. A far balenare l’ardita ipotesi è Fabio Milani, socio degli Amici della Montagna, amico di Roberto. "Allora – ricorda – mi disse che un suo amico già praticava il chilometro lanciato. Decidemmo perciò di provare anche noi". Detto e fatto. I due amici fanno rotta per Cervinia, dove sulla pista 6BIS si sta allenando la nazionale italiana di chilometro lanciato. C’è quindi l’opportunità di impratichirsi dei segreti del mestiere, di capire come si fa a filare come dei missili sulla neve. I due monzesi, al debutto, fanno bene: arrivano alla velocità di 145 chilometri orari, con materiale da normale discesa libera.

Il passo successivo è l’acquisto di materiale specifico per questa specialità: casco aerodinamico, bastoni curvi, tute speciali… Indietro, dunque, non si torna. Anzi, si va sempre più avanti, fino a raggiungere velocità da brivido e non per la temperatura. Borgonovo, in Coppa del Mondo a Vars in Francia, nel 1995 ha toccato la velocità di 196,96 chilometri orari, nella specialità S1. Nel 2024, sempre a Vars, si è “fermato“ a 164,4 chilometri orari. L’ex KL è stato rinominato sci di velocità e prevede due categorie: S1 e S2. Nella prima si gareggia come nel vecchio KL con materiali speciali. La S2, invece, è la categoria ideata per avvicinare gli atleti più giovani. Si gareggia sulle stesse piste della S1, ma con partenze sistemate più in basso per limitare la velocità massima raggiungibile.

Ma nemmeno troppo. L’atleta della Gem, nel 2021 a Idrefjal in Svezia, è sfrecciato a 147,79 km/h e ha ottenuto in due differenti prove un primo e un secondo posto nelle gare internazionali di S2 promosse dalla Federazione Sciistica Internazionale. "Prima della partenza – riconosce – una certa ansia c’è, non si può negare. Ogni sbavatura, qui, la paghi. Ma quando chiamano il tuo nome, tutto sparisce e pensi solo alla gara".