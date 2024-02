Pagamenti elettronici, il sorpasso. Sull’onda delle "generazioni cashless"

MILANO

Un processo fluido, intuitivo e personalizzato, elementi centrali intorno a cui costruire un’offerta ad alto valore aggiunto: ecco l’El Dorado cercato dalle società attive nel mercato in costante crescita dei pagamenti digitali. Gli operatori del settore, sia nuovi player che attori tradizionali, per restare competitivi devono rispondere in maniera tempestiva alle esigenze di un consumatore sempre più evoluto e digitale, anticipandone spesso i bisogni. Secondo le stime dell’ Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano, nonostante il contante rimanga lo strumento preferito dagli italiani, aumenta notevolmente la penetrazione dei pagamenti digitali al punto che si prevede un non così lontano sorpasso dei pagamenti elettronici. Gli Under 25 italiani sono stati definiti la generazione “cashless“, senza contanti (dati Netcomm).

Carte e smartphone si confermano il motore primario per la crescita dei pagamenti innovativi, ma sono molti i trend che stanno innovando il settore, tra questi il “Buy Now Pay Later“, una delle opzioni di pagamento più apprezzate in Europa, in espansione anche in Italia, “Instant trade in“, collegato con il riciclo di un prodotto, il “tap to pay“ combinato con la tecnologia SoftPOS che trasforma il telefonino in terminale di pagamento, per arrivare al “Save Now Buy Later“, formula che punta sul concetto di risparmio a rate per un acquisto futuro. E l’intelligenza artificiale si imporrà sempre di più in tutti i settori. "Il pagamento digitale da commodity diventerà sempre di più un fattore differenziante ad alto valore aggiunto", ragiona Andrea Boschi, Country Manager in rappresentanza di FLOA per l’Italia. Risultato: il 43% degli europei ha già effettuato un acquisto utilizzando il “Buy Now Pay Later“. E in Italia tra il 2022 e il 2021 il numero di utenti di BNPL è aumentato del 22%. Con potenziale ulteriore, visto che il 31% degli italiani (quasi uno su tre) utilizza questo metodo di pagamento in modo saltuario. Un caso emblematico è quello dei viaggi, dove il BNPL si sta espandendo sempre di più. Nata per incoraggiare il riutilizzo degli smartphone, questa nuova modalità di pagamento ha le potenzialità per espandersi a molti settori. Con questa soluzione, si ha immediatamente una valutazione del valore del proprio telefono che può essere detratto dall’importo del prezzo del nuovo telefono.

Grazie alla tecnologia SoftPOS, il cellulare dell’esercente può ora diventare terminale di pagamento per i pagamenti contactless (cellulare, orologio, carta di credito). Il Save Now, Buy Later (SNBL) mette gli utenti finali nella condizione di risparmiare in vista di un acquisto: le app SNBL supportano i consumatori nella definizione di obiettivi di risparmio, facilitando poi il completamento dell’acquisto una volta raggiunti, aggiungendo talvolta vantaggi esclusivi. Questo concetto semplice ma efficace - secondo gli analisi - "guadagnerà popolarità e quote di mercato nei prossimi anni".