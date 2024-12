L’albero magico nel villaggio ecologico di Santa Claus. Pattini d’argento e profumi di dolci da mezza Europa

Fino al 6 gennaio Monza ospiterà il Villaggio di Natale tra Piazza Carducci, Largo IV Novembre e piazza San Paolo: un luogo che già dallo scorso 23 novembre sta allietando i cuori di grandi e piccini. Intrattenimenti, mercatino di Natale, giostre e pista di pattinaggio, rendono il passaggio in città più dolce e ameno, ma anche saporito, visti i tanti banchi con prodotti enogastronomici di qualità. Tra questi, gli alimenti tipici regionali e artigianali provenienti da tutta Italia, dalla Francia, dalla Repubblica Ceca e Ungheria. Non mancano banchi di vestiti (cappelli, sciarpe, guanti), presepi, decorazioni artigianali natalizie, bigiotteria, cosmetici e accessori.

Il villaggio peraltro ha ottenuto il marchio “Label Ecoaction – Legambiente“ che certifica il basso impatto ambientale dell’evento, grazie all’impiego importante di materiali naturali.

C’è poi la Casa di Babbo Natale con gli elfi in piazza Carducci dove un simpatico Santa Claus incontra tutti i bambini, per ricevere di persona le loro letterine.

Fra le altre attrazioni per i più piccoli brillano allo sguardo l’Albero Magico in largo IV novembre, alto dieci metri con sfere rotanti all’interno delle quali possono accedere bambini e adulti, e la giostra tradizionale a cavalli di piazza San Paolo, con cavalli e carrozze in legno massiccio intarsiate e decorate.

Altre piazze allestite con atmosfera natalizia (e con in corso iniziative di solidarietà) sono anche largo Mazzini e piazza San Pietro Martire.

La pista di pattinaggio su ghiaccio in largo IV novembre continua a riscuotere grande successo: un vero angolo di svago e di divertimento, addolcita da una casetta dei dolci. A.S.