La famiglia in cima ai valori

In occasione della Giornata internazionale del Lascito Solidale (11 settembre), una ricerca del Walden Lab-Eumetra per il Comitato Testamento Solidale ha offerto uno spaccato di come gli italiani percepiscono e tramandino i loro valori fondamentali. Al vertice della scala si trovano la famiglia e l'onestà, considerata eredità centrale dalle generazioni passate: per il 25% degli intervistati è il valore più prezioso ricevuto, seguito dall'onestà (23%). L'importanza di questi due principi è confermata dal fatto che il 97% degli italiani riconosce un impatto significativo dei valori familiari nella propria vita. La famiglia emerge non solo come valore centrale, ma anche come custode e promotrice di questi principi, risultando il principale punto di riferimento per il 75% della popolazione. Anche il Terzo Settore e la scuola giocano un ruolo di rilievo nella diffusione di tali valori. Tuttavia, con l'evolversi della società e dei suoi contesti culturali, emergono nuove sensibilità. Tra i valori acquisiti nel corso della vita, gli italiani evidenziano la parità di genere e il rispetto per l'ambiente, entrambi dal 23%.