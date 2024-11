Hotel, pizzerie e tre teatri per tutti i gusti

Ristoranti e pizzerie per tutte le tasche, oltre a 25 alberghi. L’Hotel de la Ville di fronte alla Villa Reale, datato 1899, è il primo in Brianza a ricevere l’onorificenza di “albergo storico“. Oltre ai viaggiatori business, è la casa perfetta per i piloti di Formula 1 durante il Gran premio. La sua perla è il ristorante Derby grill, classico e vagamente british. Alla cucina creativa di carne e pesce, si aggiunge qualche proposta della tradizione lombarda, dal risotto con la luganega di Monza all’ossobuco in gremolata, con riso allo zafferano. Sul far della sera la vita a Monza non si ferma, grazie a un circuito di tre teatri con programmazioni diversificate: il Manzoni che spazia dal classico al teatro di ricerca, il Binario 7 con la sua programmazione graffiante e d’avanguardia e il Villoresi alla riscoperta di artisti e opere evergreen, care alla tradizione.