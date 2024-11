Giovani escursionisti. Passione lunga un secolo

Fa sicuramente parte della vecchia guardia delle società alpinistiche cittadine. La storia, insomma, sono loro. Ne sa qualcosa una veterana come la Giovani Escursionisti Monzesi, costituita il 4 dicembre 1924.

Un documento custodito nella sede di via Missori testimonia come Silvio Ripamonti, Rino Tornaghi e Luigi Oggioni inizialmente abbiano ricoperto, rispettivamente, le cariche di presidente, segretario e cassiere. Il traguardo del secolo di vita, dunque, è dietro l’angolo. I soci sono un centinaio. La festa di compleanno è fissata a giovedì 28 novembre nella sala Picasso del Binario 7. Ci sarà anche Pierino Gros, campione olimpico di slalom, punto di forza della Valanga Azzurra. Al Binario 7 è in programma la premiazione delle famiglie dei soci, la presentazione di filmati e di foto di archivio, la consegna del libro scritto appunto per "fissare" i primi 100 anni di attività della Gem. Che, in questo periodo, non è mai stata ferma un momento. Qui si è puntato sull’escursionismo classico, sull’alpinismo, sul motociclismo, sull’attività agonistica nel settore dello sci da discesa e dello slalom. Si è poi arrivati alla pratica del chilometro lanciato e del carving. Come dire che qui le persone dinamiche non sono mai mancate. Anzi, lo stesso attuale presidente Roberto Borgonovo, 57 anni, titolare di uno studio di progettazione di impianti elettrici, pratica da anni una specialità adrenalinica come il chilometro lanciato, ora denominato sci di velocità. Borgonovo, autore del libro del centenario, ha partecipato anche a prove internazionali. Il monzese volante, a Vars in Francia, ha quasi infranto il tetto dei 200 chilometri orari. Borgonovo ha appena ricevuto il testimone da Nando Rivolta, un fedelissimo della società. Un altro ex presidente è l’89enne Adriano Milesi. Qui hanno tutti un debole per lo sport. Il socio Giulio Rabosio, gran sciatore, osteopata, si è preso la soddisfazione di partecipare alle Olimpiadi di Sochi 2014 come fisioterapista dello staff della nazionale italiana di pattinaggio di velocità pista. Il vicepresidente Mario Calloni ha giocato a hockey per l’Hockey Monza e l’Amatori Lodi. Con l’ex presidente Rivolta organizza corsi di sci per i ragazzi disabili della Cooperativa Sole. "Noi – spiega Borgonovo – organizziamo anche tornei di burraco per far vivere la sede. Ma coinvolgere i giovani è sempre difficile".