Da lampade ad acqua e cibo: "Così si risparmia a 360°"

Ecco un breve vademecum per il risparmio domestico a 360°. Per aiutare l’ambiente e le proprie tasche

1) Lampade, luce ed energia

Per risparmiare sulla bolletta, una delle prime azioni è la scelta di lampadine a basso consumo o led. È importante pulire le lampade regolarmente, perché la polvere oscura vetri e superfici, rendendo necessaria, per raggiungere la luminosità desiderata, maggiore intensità e più consumi. Sostituire gli interruttori con regolatori di intensità per consumare meno energia quando non serve luce forte.

2) Elettrodomestici

Gli elettrodomestici, anche se spenti, consumano energia. Quando la tv è in stand-by o ha la presa attaccata si possono sprecare fino a 30 watt al giorno. Per risparmiare basta staccare le prese o spegnere definitivamente gli elettrodomestici quando non vengono usati.

3) Riscaldamento intelligente

In autunno e inverno, anche se il sole non ha la stessa intensità delle stagioni più calde, è utile lasciare le tapparelle alzate durante la giornata permettendo così alla luce di riscaldare gli ambienti in maniera naturale; la sera ci sarà bisogno di meno energia per raggiungere la temperatura ottimale. Chiudere le porte è un buon modo per tenere il calore all’interno delle stanze e scaldarle più velocemente, così come l’uso di tappeti che isolano il pavimento. Consigliato il controllo costante della caldaia per tenerla in perfetto funzionamento e ridurre sprechi.

4) Acqua

Bastano pochi accorgimenti per limitare il dispendio di acqua in casa: spegnere il getto della doccia mentre ci si insapona e il rubinetto mentre ci si lava mani e denti. Controllare se sono difettosi i rubinetti: possono causare lo spreco di 35.000 litri d’acqua ogni anno.

5) Lavatrice e lavastoviglie

La lavatrice e la lavastoviglie dovrebbero funzionare sempre a pieno regime, se però non ci sono abbastanza piatti o vestiti sporchi meglio aspettare per avere un carico maggiore. O scegliere un lavaggio a freddo.

6) Spesa e cibo

Una delle voci su cui si può agire per portare ad un risparmio economico e alla salvaguardia dell’ambiente. Mai comprare più cibo del dovuto per evitare di buttare via alimenti deperibili. Recuperare gli avanzi in polpette, frittate e minestre. Acquistare di stagione e a km zero per mangiare prodotti freschi senza spendere più del dovuto, premiando filiere corte. Pulire e tenere efficiente il frigo.