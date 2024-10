Cosa sognano i rispamiatori. Viaggi o acquisti luxury con un occhio alle offerte

In cima alla lista dei desideri degli sfizi da concedersi con i propri risparmi ci sono un bel viaggio seguito da acquisti per la persona: abbigliamento, borse, scarpe. Così “Saldi Privati“ ha condotto un sondaggio sui propri utenti per indagare le loro scelte quando si tratta di risparmiare. Il 71% del campione intervistato ha dichiarato che "il risparmio e la responsabilità in materia di acquisti sono valori molto importanti", il 28% ammette che "sono sì valori, ma certamente inferiori ad altri" ma solo l’1% li considera "trascurabili". Ma il dato preoccupante che emerge dalla survey è che oggi un 15% della popolazione non riesce a risparmiare nulla. Il quadro generale sembra peggiorato, se paragonato a 5 anni fa, in termini di benessere economico e costo della vita. Il 46% del panel dichiara di risparmiare meno rispetto al passato, il 39 di mantenersi più o meno in linea e solo il 16% oggi mette da parte più soldi rispetto a prima. Ci sono però cose che non possono essere sacrificate: il 40% degli intervistati utenti è concorde nel non voler rinunciare alla qualità dei prodotti acquistati, il 33% al proprio stile di vita, il 29% al comfort della casa e solo l’11% afferma di non poter fare a meno di una vita culturale attiva.

Piuttosto che comprare prodotti economici e di bassa qualità, gli intervistati sono disposti a fare shopping con minor frequenza (22%) e soprattutto prestano più attenzione a offerte e sconti (47%). In questo scenario, i siti di “flash sales“ si rivelano preziosi alleati delle persone per far fronte a budget sempre più ridotti e ad un costo della vita sempre più alto. Il 64% del campione, quando gli è stato chiesto quale sia per lui il benefit principale delle flash sales, ha risposto la possibilità di accedere a brand di fascia alta e noti, che altrimenti sarebbero loro preclusi, e il 61% di godere di sconti fino al 70% sul prezzo iniziale.

Ma i risparmi, quando ci sono, come vengono impiegati? Il 48% risponde di tenerli in banca per ogni evenienza, il 29% li usa per acquisti correnti, il 26% in investimenti finanziari e il 5% in immobili.

Se dovessero “spaccare il porcellino” gli utenti di Saldi Privati sceglierebbero, con il 54% dei voti, di concedersi un bel viaggio, seguito dagli acquisti per la persona col 32%; in coda alla wish list l’auto e la moto nuova (7%).