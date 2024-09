Appuntamenti con la bellezza. Ville Aperte e Festival del Parco

Si prospetta un autunno effervescente per la cultura a Monza. Un programma ricchissimo di eventi, che solo settimana scorsa ha dato il commiato al Medfest - il festival del Medioevo lombardo che per la prima volta ha avuto due date nella città di Teodolinda - e ora sta vivendo (o per vivere) altre importanti rassegne.

Innanzitutto la settimana conclusiva del Festival del Parco. L’appuntamento, giunto alla settima edizione, in sei giornate (clou tra il 27 e il 29 settembre) include oltre 100 eventi tra visite guidate, incontri, esposizioni, performance musicali e teatrali, reading poetici, camminate naturalistiche, proiezioni di film e documentari, coinvolgendo, oltre alla Reggia di Monza, diversi luoghi della città, tra cui i Musei civici, LeoGalleries, il Capitol Anteo SpazioCinema, il Teatro Binario7. Dopo l’apertura con il cantautore Omar Pedrini in Villa Reale, seguirà venerdì 27 lo show musicale dei Rékupertou, Les Transformateurs Acoustiques, che suoneranno un concerto itinerante per le strade cittadine con l’ausilio di strumenti musicali alternativi come i bidoni della spazzatura. Sabato 28 al teatro Binario 7 l’attore, scrittore e youtuber Roberto Mercadini metterà in scena il suo monologo “Noi siamo il suolo, noi siamo la terra“, per riflettere sulla contemporaneità e sul futuro, attraverso il legame tra ecologia ed economia, mentre altri ancora saranno gli intellettuali coinvolti nella giornata di Festival (tra cui lo scrittore Paolo Giordano).

La manifestazione si intreccia con un’altra importante rassegna, Ville Aperte, volta a valorizzare le ville di delizia storiche brianzole, e, nel caso di Monza, i luoghi che costituiscono la geografia del Parco: da Villa Mirabello alle cascine e i Giardini reali, fino alla scoperta dei luoghi cittadini connessi alla nascita e allo sviluppo dell’unicum monumentale. Gli eventi del Festival del Parco sono quasi tutti gratuiti, tranne quelli nell’ambito di Ville Aperte (8 euro in contanti), la visita guidata ai Musei civici (6 euro) e lo spettacolo serale di Roberto Mercadini di sabato 28 (15 euro). Ma l’offerta di inizio autunno monzese non si ferma, dal 20 settembre apre i battenti la prima edizione del Monza Photo Fest (fino al 3 novembre), kermesse che porta la fotografia d’autore negli spazi pubblici e privati della città, con una serie di mostre a ingresso gratuito e altre iniziative (tra Reggia di Monza, Musei Civici e Teatro Binario 7). Il 29 settembre si chiude il mese con il prestigioso Concorso pianistico internazionale Rina Sala Gallo (fino al 5 ottobre).