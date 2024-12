Pinacoteca Ambrosiana: 300mila visitatori (+20%)

La Pinacoteca Ambrosiana celebra un anno straordinario: 300mila visitatori, + 20% rispetto al 2023, e il secondo bilancio positivo nella storia della Veneranda Biblioteca Ambrosiana. "Attrarre un pubblico di tutte le età e in cerca di esperienze uniche è la chiave del successo", ha commentato Antonello Grimaldi, segretario generale della VBA. Il 2024 si è caratterizzato per la prima retrospettiva “Nice to see you” di Gaetano Pesce e la mostra “Il trattato dei Delitti e delle pene di Cesare Beccaria”. E ancora: aperture straordinarie al pubblico a 3 euro, concerti di musica classica, percorsi inclusivi per ipovedenti, la partecipazione a Bookcity. La ricerca di sponsor strategici per Giubileo e Olimpiadi "sarà il prossimo passo per rafforzare il ruolo della Pinacoteca come protagonista della scena culturale".