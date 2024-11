Note e cinema all’Auditorium. La magia di Mary Poppins

Per il secondo week end di dicembre un appuntamento imperdibile all’Auditorium di Milano. Oltre ai tributi sinfonici alle musiche di band che hanno fatto la storia, torna sul palco dell’Auditorium l’esecuzione dal vivo di colonne sonore durante la proiezione di pellicole che hanno fatto la storia del cinema. Per tutti i bambini (di oggi e di ieri), l’Orchestra Sinfonica di Milano propone “MARY POPPINS in Concert Live to Film“, venerdì 6 dicembre alle 20, sabato 7 dicembre alle 16 e alle 20 all’Auditorium di Milano, sotto la direzione di David Mahoney. Una celebrazione sinfonica di uno dei più grandi classici del cinema per bambini, Mary Poppins: uscito nel 1964, esattamente sessant’anni fa, il film racconta la storia di una magica tata inglese, Mary Poppins (Julie Andrews), che vola dai ventosicieli di Londra ed entra nella casa di due bambini dispettosi e nei cuori della loro famiglia. Con l’aiuto di un allegro spazzacamino di nome Bert (Dick Van Dyke), la vivace tata trasforma ogni faccenda in un gioco e ogni giornata in una “Splendida Vacanza“. Come dimenticare la canzone “A Spoonful of Sugar“, che ha trovato la sua corrispondenza italiana in “Basta un poco di zucchero e la pillola va giù!”?

Una pellicola senza tempo, che ha incantato intere generazioni di bambini e di genitori, e che ha ottenuto ben tredici nomination agli Academy Awards e cinque Oscar, compresi due riconoscimenti per i fratelli Sherman per l’inconfondibile per “Chim Chim Cher-ee“ (in italiano, “Cam -Camini”) e per la colonna sonora del film. Una preziosa opportunità per vivere la magia di uno dei più intramontabili classici Disney con tutta la famiglia, per vivere l’incredibile emozione del concerto cinematografico con esecuzione della colonna sonora in sincrono dall’Orchestra, un evento affascinante per tutte le età. Così venerdì 6 e sabato 7 dicembre l’Auditorium di Milano si trasforma per due giorni in un cinema. O meglio, torna a essere un cinema, dato che l’Auditorium, che ha appena compiuto il suo venticinquesimo compleanno e oggi casa dell’Orchestra Sinfonica di Milano, sorge in quella che era la struttura del Cinema-Teatro Massimo, punto di riferimento di Corso San Gottardo dal 1938 al 1998, prima di essere ristrutturato e reso quello che oggi conosciamo come l’Auditorium di Milano in Largo Mahler.