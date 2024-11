Museo del Duomo per tutti. Restyling e accoglienza per un gioiello inclusivo

Rendere il Duomo di Milano sempre più accessibile a tutti. È l’obiettivo del progetto “Museo del Duomo per tutti”: un’iniziativa che mette al centro la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali, con nuovi strumenti per una visita accessibile al Complesso Monumentale del Duomo di Milano. Il programma si pone l’ambizioso obiettivo di creare una sempre più sviluppata cultura dell’accoglienza, attraverso percorsi di visita resi più accessibili e un’offerta integrata di beni e di servizi sempre più puntuale e di alto profilo culturale. Accessibilità degli ambienti, fruibilità dell’esperienza, qualità del servizio offerto, qualità della comunicazione e sicurezza della visita. Con il progetto di rinnovamento totale dell’apparato didascalico del Museo del Duomo.

In primis sono stati esplicitati i numeri delle sale, per aiutare l’orientamento dei visitatori e facilitarli nella comprensione dell’ordinamento storico e cronologico dell’allestimento del museo. Sono stati aggiunti in ogni sala pannelli didascalici, illuminati, in italiano e inglese, per poter comprendere la storia dei capolavori esposti. Riviste tutte le didascalie delle opere, con font grafico più leggibile, rivisti i contenuti, per renderli più comprensibili al pubblico.

Reso inoltre disponibile online il catalogo del Museo del Duomo di Milano: tutte le opere esposte e in deposito - 846 schede - saranno consultabili in rete con la possibilità di leggere per ogni opera delle brevi schede. Il catalogo viene costantemente aggiornato e arricchito.

Ai visitatori con disabilità visiva è offerto un servizio di visite guidate articolato nelle diverse aree del Complesso Monumentale del Duomo, condotte da operatori specializzati con l’ausilio di tavole tattili prodotte con tecnologia di stampa ad alto spessore, corredate da titoli in braille e a caratteri ingranditi. Le 11 tavole, realizzate in collaborazione con l’Istituto dei Ciechi di Milano e l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, offrono un’ampia panoramica sul Monumento, dalla piazza alla pianta dell’edificio, dalla facciata alle Terrazze. Il metodo DescriVedendo utilizza le potenzialità evocative del linguaggio e comunica figure, forme, luci e colori con l’uso delle parole. Uno strumento efficace di fruizione dell’arte anche per i visitatori che non hanno disabilità visiva, poiché consente di concentrarsi e cogliere particolari dell’opera che altrimenti non sarebbero apprezzati. "La necessità di supportare i sempre più numerosi utenti del Museo del Duomo nell’esperienza di visita ha portato la Veneranda Fabbrica a rinnovarne l’allestimento con l’aggiunta di nuovi pannelli didascalici e segnaletiche, per rendere il percorso più completo e accessibile", ha spiegato Gianantonio Borgonovo, arciprete del Duomo e Direttore dell’Area Cultura della Veneranda Fabbrica. Per Franco Lisi, direttore scientifico della Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano, "l’inclusione sociale è favorita dall’offrire, indistintamente a tutti, pari opportunità e condizioni per accedere al mondo della scuola e del lavoro".