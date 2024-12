In mostra il Genio di Milano. Lo scrigno di Gallerie d’Italia

In occasione del periodo delle festività le Gallerie d’Italia, musei di Intesa Sanpaolo, rimangono aperti Il 26 dicembre, osservano l’orario ridotto il 1° gennaio e propongono l’apertura straordinaria nelle giornate di lunedì 23 dicembre, lunedì 30 dicembre e lunedì 6 gennaio 2025. E il 5 gennaio, come ogni prima domenica del mese, l’ingresso è gratuito.

Numerose le esposizioni temporanee, con nuove mostre aperte di recente da scoprire: dalla mostra “Il genio di Milano. Crocevia delle arti dalla Fabbrica del Duomo al Novecento“, alle mostre Sir William e Lady Hamilton e Andy Warhol. Allargando lo sguardo al resto d’Italia, stesse opportunità a chi si troverà a visitare le altre tre sedi di Gallerie d’Italia durante le festività: Napoli, Vicenza e Torino.

Tutti - a partire da Milano - presentano un ampio programma di iniziative per tutte le famiglie con una serie di appuntamenti speciali, visite guidate e laboratori pensati appositamente per bambini e ragazzi.

Il dettaglio delle date e delle singole iniziative è sempre aggiornato sul sito Internet www.gallerieditalia.com.

A Milano è possibile ammirare la mostra “Il genio di Milano. Crocevia delle arti dalla Fabbrica del Duomo al Novecento“, realizzata sotto l’Alto Patronato del presidente della Repubblica e in partnership con la Veneranda Biblioteca Ambrosiana, a cura di Marco Carminati, Fernando Mazzocca, Alessandro Morandotti e Paola Zatti.

L’esposizione, dedicata alla città meneghina, da sempre luogo di innovazione in ambito artistico, è organizzata in sezioni tematiche e cronologiche e presenta opere di artisti straordinari che hanno lasciato il loro segno nel capoluogo lombardo, tra cui Leonardo da Vinci, Giovanni Battista Tiepolo, Francesco Hayez, Giovanni Segantini e Lucio Fontana. Stimolo e attrazione di creatività, la Cattedrale è il fulcro del percorso. Che conta 140 opere - dipinti, marmi disegni, sculture - distribuite dai curatori Marco Carminati, Alessandro Morandotti, Fernando Mazzocca e Paola Zatti in dieci sezioni cronologiche. Si può ammirare lo straordinario dipinto di Robert Ryman, “Surface Veil IV“, proveniente dalla Collezione Luigi e Peppino Agrati, che arricchisce il percorso espositivo dedicato alla collezione d’arte moderna e contemporanea del Gruppo Intesa Sanpaolo.