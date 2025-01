Bergamo, la città conquista l'indice di Sportività 2024

Bergamo ha conquistato il primo posto nell’Indice di Sportività 2024, una classifica annuale elaborata da Pts Consulting per il Sole 24 Ore, che analizza e valuta le 107 province italiane in base a una serie di parametri legati allo sport. Questo successo, che arriva dopo 18 edizioni della competizione, segna un traguardo storico per la città, che supera Trento, vincitrice delle due edizioni precedenti, e Genova. Una vittoria che non è frutto solo delle prestazioni sportive di atleti di spicco, ma che tiene conto anche delle infrastrutture dedicate allo sport, dell’impatto economico generato da tali attività e del tessuto sociale della città, sempre più coinvolto nelle pratiche sportive a livello amatoriale e professionale. A fare la differenza per Bergamo è stata senza dubbio l'Atalanta, la quale ha brillato non solo in campionato, ma anche in ambito internazionale, raggiungendo la finale di Coppa Italia e conquistando la vittoria in Europa League. Il club calcistico ha rappresentato un pilastro per la città, rendendo Bergamo una vetrina sportiva di rilevanza internazionale. Tuttavia, il successo della città non si limita al calcio. Anche nelle discipline individuali, Bergamo ha registrato risultati di assoluto livello. Chiara Consonni, campionessa olimpica nel ciclismo su pista, ha contribuito con la sua straordinaria performance a livello mondiale, mentre Oney Tapia e Martina Caironi hanno arricchito il medagliere della città con le loro vittorie agli ultimi Giochi Paralimpici, conquistando rispettivamente l’oro nell’atletica. Inoltre, la città ha visto brillare le stelle degli sport invernali, con Sofia Goggia, che ha continuato a incantare il mondo con le sue vittorie in Coppa del Mondo di sci alpino, consolidando Bergamo come una delle capitali italiane degli sport sulla neve. Questi successi, uniti alla costante crescita delle discipline paralimpiche, hanno fatto sì che Bergamo si distinguesse non solo per la quantità di medaglie ottenute, ma anche per l’alto valore sociale e inclusivo delle sue performance. La città ha primeggiato anche negli sport di squadra, superando importanti realtà come Firenze e Milano, ma ha continuato a eccellere anche negli sport individuali, in particolare nel ciclismo e nell'atletica. Un riconoscimento importante che non riguarda solo i risultati agonistici, ma che premia anche l’impegno delle istituzioni locali nel supportare la pratica sportiva a tutti i livelli. La Struttura Sportiva di Bergamo, ad esempio, si è classificata al terzo posto nella graduatoria nazionale, un punteggio che ha premiato le infrastrutture sportive moderne e l’accessibilità a impianti adeguati, tanto per gli sport di alto livello quanto per la pratica amatoriale.