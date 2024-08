Vendemmia in Valtellina, le previsioni sono buone: “Qualità garantita, quantità in calo ma di poco”

Sondrio – La prossima vendemmia? A livello qualitativo potrebbe prospettarsi un’ottima stagione mentre a livello quantitativo, a causa di alcune problematiche, potrebbe essere un’annata senza infamia e senza lode. Queste alcune considerazioni a un mese e mezzo o poco più dalla data prevista per effettuare la vendemmia in Valtellina.

“Siamo nel pieno della maturazione – dice Danilo Drocco, enologo della Nino Negri e vicepresidente del Consorzio di tutela vini di Valtellina -, rispetto agli ultimi due anni prevediamo di effettuare la vendemmia nei primi giorni di ottobre. A livello di qualità non possiamo ancora esprimerci, manca ancora del tempo e quindi l’uva potrebbe subire danni da intemperie… speriamo di no, ma non si sa mai e quindi non voglio sbilanciarmi anche per scaramanzia. A livello quantitativo, credo che più o meno siamo in linea con l’uva raccolta nelle ultime stagioni. Ci sono state alcune problematiche, tra le quali il freddo e la pioggia della tarda primavera e dell’inizio dell’estate, ma alla fine non ci saranno tracolli nella quantità raccolta”.

Fa eco Luca Faccinelli, titolare dell’azienda agricola omonima. “Dall’ultimo sopralluogo effettuato ad inizio settimana – dice – direi che le condizioni dei vitigni sono buone. Posso prevedere una vendemmia quantitativamente sufficiente, con un piccolo calo peraltro accettabile, e qualitativamente di buon livello, anche se manca ancora tanto tempo prima di poter raccogliere l’uva. Il calo è dovuto al fatto che nei mesi scorsi, prima del caldo di luglio e agosto, ha fatto freddo ed è piovuto molto. Tra le problematiche metto anche la peronospora, una malattia delle piante, presente in maniera importante soprattutto sulle barbatelle più giovani. Dove ha colpito parecchio, prevedo una perdita del 50/60% del raccolto. Il calo però, ripeto, sarà leggero”. Luglio e agosto però hanno visto splendere il sole. “Benissimo, questo è stato un fattore sicuramente positivo anche se c’è stato un mese e mezzo senz’acqua. Abbiamo accolto quindi con piacere le ultime piogge”. Faccinelli che quest’anno è pronto a inaugurare la nuova cantina. “I lavori proseguono, la vendemmia la faremo per la prima volta nella nuova cantina”.