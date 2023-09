Turismo, piace l’estate in montagna: a Sondrio +35% di presenze rispetto al 2022. E tornano gli stranieri

Sondrio – Trend positivo per il turismo nel mandamento di Sondrio. L’estate in montagna, ormai in via di conclusione, è stata sinonimo di aria pura, temperature gradevoli, splendidi paesaggi naturali, sport e tante attività. Il mandamento di Sondrio ha offerto molto, con proposte dedicate agli appassionati di attività, dal trekking alla bicicletta, ma anche agli amanti delle discipline di squadra, in particolare volley e basket con camp e tornei di team professionistici. Un trend positivo che si è posizionato sulla scia delle nuove tendenze del turismo outdoor, che include non solo le aree montane, ma anche il fondovalle, sempre più attrezzato per cicloturismo ed enogastronomia.

Il contatto con la natura e la ricerca di tranquillità sono elementi chiave nelle scelte fatte dai turisti, come risulta da una ricerca interna del Consorzio su un campione redatto da un migliaio di turisti. La scelta della destinazione è stata influenzata dalla vicinanza del luogo al luogo di residenza (48,5%) ma soprattutto dalla bellezza della natura e dalla ricerca di tranquillità e sicurezza (71.3%).

"Negli ultimi anni – dice Roberto Pinna, direttore del Consorzio turistico Sondrio e Valmalenco – ci siamo dati delle linee guida ben precise orientate nel dare delle soluzioni alle richieste delle famiglie, costruendo un prodotto dove il nostro territorio è e sarà meta ideale per chi vuole trascorrere una vacanza con grandi spazi a disposizione per tutte le stagioni".

La presenza mostra un segno positivo anche rispetto all’anno precedente (oltre un +35% delle presenze ad oggi rispetto al 2022) trascinato anche da un ritorno del mercato straniero, soprattutto nei mesi estivi, che ha ritrovato nel nostro territorio un punto ideale in particolare da Belgio (+ 57,87%), Danimarca (+ 2,23%), Regno Unito (+ 84,39%), Stati Uniti (+ 19.69%)".