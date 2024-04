Bormio Terme, un 2023 da incorniciare: aumenti in doppia cifra per utili e fatturato

Bormio, 25 aprile 2024 – Bormio Terme chiude col miglior risultato di sempre e si mette definitivamente alle spalle il periodo del post Covid 19 guardando al futuro con grande fiducia. Va infatti a gonfie vele Bormio Terme, grazie anche a una gestione attenta ma concreta e focalizzata a una crescita di tutti i settori di un’attività, quella termale, sempre più importante anche in chiave turistica.

Strategia vincente, impostata ormai da qualche anno dal consiglio direttivo presieduto da Naide Falcione, che fa di Bormio Terme un plus per la Magnifica Terra. L’assemblea degli azionisti, nella seduta di ieri, ha approvato il bilancio d’esercizio con un utile di 279.578 euro: un risultato storico, mai registrato fino ad ora e "frutto del lavoro di tutte le persone che operano nella società e che hanno saputo ottimizzare i costi e migliorare la produzione”.

Il consiglio di amministrazione delle Terme di Bormio

Ed è da record anche il fatturato che si attesta a oltre 5,5 milioni di euro (+18.93% rispetto al 2022). "Questo è il primo esercizio, dopo quello chiuso nel 2019, in cui le attività sociali si sono svolte in modo regolare – dice il presidente di Bormio Terme Naide Falcione – arrivando a un livello di fatturato senza precedenti, addirittura superiore a quanto preventivato”. Rispetto al 2022, il settore benessere ha registrato un +31% di fatturato con ricavi che superano i 2,5 milioni di euro, dati da un maggior numero di presenze ma anche dall’eccezionale apertura del mese di maggio. Sintomo, questo, che la clientela ha risposto positivamente alla scelta gestionale, generando in quello specifico mese un fatturato di circa 220mila euro”.

Il settore salute e cure termali si attesta, stabile, su un fatturato di 1,2 milioni mentre il negozio e la ristorazione risultano entrambi in crescita, rispettivamente con un +25% e un +31%, segnando parallelamente un maggior numero di presenze.

L’unico settore in lieve calo risulta essere il centro estetico ma questo è dovuto anche al fatto che nel 2022 la società ha beneficiato del cosiddetto bonus terme.

Il 1 marzo 2023 si è conclusa la procedura di aumento di capitale, così come deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci del novembre del 2022. A seguito di tale operazione risultano modificate le percentuali di proprietà degli azionisti nel capitale, con il Comune di Bormio che si conferma socio di maggioranza, proprietario al 55,85% del capitale sociale. "Il piano di riqualificazione e sviluppo a supporto degli investimenti, che come da quadro economico, ammontano a 13.144 milioni di euro con un importo lavori di 8.2 milioni, prevede un piano economico finanziario ben definito e dettagliato che possa garantire, nel medio lungo periodo, la stabilità aziendale”.