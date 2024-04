"Volti e storie, ritratti di lecchesi". Per onorare quattro grandi

Lecco celebra quattro suoi cittadini illustri. Sono Antonio Stoppani, Mario Cermenati, Giovanni Ghislanzoni e Alessandro Manzoni. Lo fa con la rassegna "Volti e storie, ritratti di lecchesi illustri da Lecco al Mondo".

Nel 2024 ricadono una serie di anniversari relativi a personaggi illustri che, insieme ad Alessandro Manzoni, hanno scritto la storia di Lecco e hanno espresso eccellenze di valore assoluto: Antonio Stoppani, geologo, naturalista e divulgatore scientifico, autore de "Il Bel Paese", di cui ricorre il secondo centenario della nascita; Mario Cermenati, storico della scienza e politico, scomparso 100 anni fa; Antonio Ghislanzoni, giornalista, scrittore e musicista, librettista dell’Aida, di cui ricorre il bicentenario della nascita.

"Rappresentano un patrimonio ideale della nostra città – spiega il sindaco Mauro Gattinoni -. Lecchesi che si sono distinti in ambito scientifico, culturale e spirituale, contribuendo in modo determinante alla storia della nostra civiltà e società. Rendere loro omaggio non è solo un tributo alla memoria. Vogliamo rendere testimonianza, attraverso una serie di eventi letterari, musicali, culturali ed artistici, all’innovazione e contemporaneità del loro messaggio, oltre che al loro impegno civile".

La rassegna comincia il 12 aprile, alle 18,45 al Politecnico, con l’evento dal titolo "L’attualità del Bel Paese". D.D.S.