Villa San Martino. Quaranta opere di Metelerkamp

Fino al 22 ottobre a Villa San Martino, a Barasso, si potrà visitare una mostra antologica dedicata ad Herman Metelerkamp. L’iniziativa è promossa dal Comune nell’ambito della rassegna "Barasso in Arte", nel trentennale della morte dell’artista. Nato nel 1898 nel Borneo inglese da padre olandese e madre indonesiana, dopo aver vissuto in diversi paesi europei durante gli studi, scelse l’Italia e Barasso come luogo di elezione per la sua vita e la sua arte. Quaranta le opere in mostra a Villa San Martino, tutte provenienti da collezioni private. L’ingresso all’esposizione è libero e sono in programma diversi eventi collaterali. L.C.