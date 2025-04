Valtellina Wine Trail, che passione. Gara per uno dei 3.600 pettorali in attesa della regina delle corse

Quest’anno i pettorali saranno 3.600, cento in più della scorsa edizione, ma il consiglio è di non perdere tempo. Alle 9 di giovedì 1° maggio si aprono le iscrizioni della Valtellina Wine Trail e, considerata la velocità con cui ogni anno vanno a ruba i pettorali, è indispensabile stare con smartphone o computer a portata di mano per collegarsi al portale www.valtellinawinetrail.com e assicurarsene uno per la manifestazione regina dell’autunno del trail, in programma l’8 novembre. Invariate le opzioni e le distanze: Sassella Trail da 13 km, con partenza da Castione Andevenno, per cui sono disponibili 1.300 pettorali, gli stessi riservati alla Half Marathon da 21 km, con start a Chiuro. Per la gara clou da 42 km, invece, i posti sono 1.000 con avvio da piazza Cavour, a Tirano. Tre partenze diverse per un unico traguardo in piazza Garibaldi a Sondrio, cuore pulsante di una festa dello sport che si unisce all’enogastronomia, alla solidarietà e all’inclusione. Nelle precedenti edizioni, la Valtellina Wine Trail ha cercato di aggiungere piccoli tasselli in più per arricchire il proprio puzzle. Così la camminata dedicata alle joelette, la Mini Wine Trail, la Students’ Wine Trail e la Family Run sono diventate parte integrante di un progetto dove tutti possono essere protagonisti.

Per l’edizione numero 12, il comitato organizzatore ha pensato di scaldare i motori con una serie di eventi per coinvolgere e suscitare interesse da qui a novembre: il primo è la Crush Hour, la corsa sociale che sino a ottobre sarà proposta su vari vigneti interessati dal percorso, con aperitivo finale in altrettante cantine. Da quest’anno, poi, la Valtellina Wine Trail sarà evento completamente green: per evitare lo spreco di plastica, ciascun concorrente sarà dotato di un bicchierino personale riutilizzabile, che troverà direttamente nel pacco gara.

Sara Baldini