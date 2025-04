Anziani soli. Un film racconta il nuovo servizio

Alla fine di marzo i numeri indicavano 49 attivazioni, 37 per residenti nel distretto di Sondrio, i restanti 12 nel Morbegnese. “A casa tutto bene“, il progetto innovativo di cura domiciliare delle persone over 65 sostenuto dagli Uffici di piano di Sondrio (capofila attuatore) e Morbegno e dalla Cooperativa sociale Grandangolo, insieme all’Asst e alla Fondazione Casa di riposo Ambrosetti Paravicini di Morbegno, si conferma un’opzione particolarmente felice per chi desidera - o, di fronte alle liste d’attesa delle Rsa, non ha alternative - mantenere il proprio caro anziano nell’atmosfera familiare della propria abitazione.

Per far conoscere meglio questa opportunità, è visibile nelle sale cinematografiche di Sondrio e Morbegno e nelle tv locali, un filmato dell’Agenzia Plum che mostra l’esperienza di chi usufruisce del servizio. Tra questi c’è Angela, 83 anni, di Sondrio, la prima ad aver aderito al progetto nel marzo 2024. Vive da sola, è autosufficiente ed è circondata dall’affetto dei figli e delle loro famiglie. Tutti però impegnati tra lavoro e scuola, impossibilitati ad essere sempre presenti.

“A casa tutto bene“ serve anche a questo: per sei ore alla settimana con Angela c’è Cristina, assistente familiare della cooperativa Grandangolo. "Lei è preziosissima per me - assicura Angela –. Insieme andiamo a fare la spesa, mi accompagna in farmacia e al cimitero a visitare mio marito. Mi porta in auto, da sola non potrei andare". Al polso Angela ha il braccialetto che monitora il battito cardiaco, la qualità del sonno e l’attività fisica. "Non lo tolgo mai – racconta –. So che se dovesse succedermi qualcosa, anche di notte, mi basterebbe schiacciare il pulsante".

Per attivare il servizio: 0342/030808; info@acasatuttobene.it.S.B.