Una rassegna per amare fiori e giardini

Far conoscere la produzione florovivaistica della Brianza. È l’obiettivo primario della Mostra Mercato Monastero - Balconi & Giardini, in programma domenica all’ex convento quattrocentesco di Santa Maria della Misericordia di Missaglia, dove nel corso della giornata sarà possibile ammirare, acquistare, conoscere tutto ciò che è connesso al mondo del verde, per semplice curiosità o per abbellire il proprio balcone, giardino o orto. L’evento è organizzato dall’assessorato alla Cultura di Missaglia in collaborazione con WeLocal by TConnetto. Oltre alla parte espositiva aperta dalle 9:30 alle 19, ci saranno una serie di eventi di intrattenimento, workshop. D.D.S.