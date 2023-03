Un francobollo di Lsd e foto pedopornografiche Adolescente nei guai

A gennaio i carabinieri di Porlezza, durante una perquisizione svolta di iniziativa, gli avevano trovato in casa un francobollo di Lsd, pari a 30 dosi di stupefacente, e nel suo telefono i militari avevano alcune fotografie pedopornografiche, frutto di uno scambio in chat. All’epoca era stato denunciato a piede libero ma ora il ragazzo, 17 anni, è stato accompagnato in una comunità in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare che lo accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio e di detenzione di materiale pedopornografico. Il minorenne è stato raggiunto a casa e portato nella struttura indicata dal Tribunale.

Pa.Pi.