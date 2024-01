Truffe agli anziani in Valtellina, denunciata coppia in trasferta dalla Campania: in auto e nel B&B trovati gioielli e 19mila euro

Sondrio, 8 gennaio 2024 - Stop alle truffe in danno agli anziani in Valtellina, almeno per ora. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sondrio e della Stazione di Morbegno hanno denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di truffa in danno di anziani una coppia di conviventi residenti in Campania.

I due, già noti alle forze di polizia, provenienti da Milano con un’utilitaria presa a noleggio, sono stati seguiti dai Carabinieri sino al centro di Chiavenna e li fermati e perquisiti.

All’interno della macchina i Carabinieri hanno subito trovato alcuni oggetti d’oro sottratti alle vittime delle truffe commesse il giorno precedente a Morbegno e a Chiesa in Valmalenco e, in seguito, dalla perquisizione effettuata nel B&B di Milano dove sono alloggiati sono stati recuperati i restanti gioielli a loro consegnati dalle vittime, insieme alla somma di euro 19mila euro circa in denaro contante sempre provento dei suddetti reati. La refurtiva è stata posta sotto sequestro per la successiva restituzione ai legittimi proprietari.